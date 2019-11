Altri 600mila euro per i comuni lariani che necessitano di mettere in sicurezza i propri territori dal dissesto idrogeologico.

“Dopo gli oltre 2milioni di euro, oggi Regione Lombardia ha messo a disposizione dei Comuni comaschi ulteriori di 605.923 euro per finanziare nuovi progetti relativi alla prevenzione e la messa in sicurezza del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti pericolosi. Una problematica particolarmente sentita nel territorio comasco a dimostrazione di quanto fosse importante intervenire in tale direzione”. Queste le parole di Fabrizio Turba, sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale, con le quali commenta il provvedimento che ha incrementato i fondi destinati alla messa in sicurezza del reticolo idrico minore e al ripristino di dissesti potenzialmente pericolosi per persone e infrastrutture.

“Una misura – ha aggiunto il sottosegretario – che ha riscontrato particolare interesse tra i comuni comaschi, visto che ai primi 23 progetti finanziati per un totale di 2.015.371 euro di investimenti di alcune settimane fa, oggi se ne aggiungono altri 10, per un totale di 605.923”.