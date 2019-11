Regione Lombardia ha desinato 605 mila e 923 euro per dieci Comuni della Provincia di Como, grazie all’interessamento dell’assessore alla Montagna, Enti Locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

Dissesto idrogeologico Spelzini: “Oltre 600mila euro per la provincia di Como”

Così Gigliola Spelzini (Lega), Presidente della Commissione Speciale Montagna di Regione Lombardia, ha annunciato l’arrivo dei fondi contro il dissesto idrogeologico: “I Comuni che riceveranno in fondi sono Alserio per 77.536 euro, Brunate per 36mila euro, San Nazzaro Val Cavargna per 45mila euro, Domaso per 45mila euro, San Bartolomeo Val Cavargna per 90mila euro, Cernobbio per 43.887 euro, Caslino d’Erba per 63mila euro, Centro Valle Intelvi per 100mila euro, Gravedona ed Uniti per 31mila euro e Lurago d’Erba per 74.500 euro”, ha spiegato il Presidente della Commissione.

“È stata data prontamente risposta alle richieste di aiuto da parte dei territori che hanno subito danni a causa di eventi calamitosi. L’attenzione delle istituzioni regionali è sempre fortissima nei confronti degli enti locali” conclude Spelzini.