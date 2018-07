Favorire la valorizzazione dell’ambiente e delle sue biodiversità ed esaltare le caratteristiche peculiari dei territori montani attraverso l’organizzazione di una lunga e variegata serie di attività legate alla montagna. Sono questi i principali obiettivi dell’8° edizione del Festival delle Alpi e delle Montagne Italiane, al via domani, sabato 7 luglio, con 140 eventi in 11 regioni italiane, dei quali 63 in Lombardia.

Domani al via il Festival delle Alpi e delle Montagne

“Come assessore alla Montagna – ha detto l’assessore Massimo Sertori nel saluto che ha fatto pervenire agli organizzatori della conferenza stampa di

presentazione del Festival che si è svolta a Palazzo Lombardia – ho in mente di portare avanti un disegno strategico per il futuro delle Terre Alte che costituiscono una ricchezza che va preservata e valorizzata. E’ proprio in questo spirito che si inserisce il Festival delle Alpi, una manifestazione che riunisce esperti, ma anche comuni cittadini e soprattutto ragazzi. Eventi come questi rappresentano un’ottima vetrina a livello nazionale per tutte quelle iniziative legate al mondo della montagna, che significa soprattutto confronto e condivisione responsabile con il territorio”.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il Club Alpino Italiano-Regione Lombardia, ha come fil rouge la montagna

e le iniziative ad essa legate, che si possono svolgere in territori montuosi, ma anche in citta’. Escursioni, arrampicate, passeggiate, eventi enogastronomici alla scoperta dei rifugi, oltre a spettacoli, fiere, mostre, concerti e installazioni: la due giorni di eventi, con un linguaggio multimediale, permetterà ai partecipanti di andare alla scoperta dei segreti della montagna, dell’ambiente alpino e delle sue genti.

GUARDA TUTTI GLI APPUNTAMENTI

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU