Donna scomparsa a Vertemate con Minoprio da questa mattina.

L’appello della famiglia

Una donna è scomparsa da questa mattina a Vertemate con Minoprio. La donna è stata vista l’ultima volta intorno alle 11 nella sua abitazione, quindi è uscita e non si hanno avuto più sue notizie. Per questo la famiglia ha deciso di lanciare un appello sui social, affinchè qualcuno possa aiutare a ritrovarla. “È uscita di casa alle 11, ultimo avvistamento al panificio via Guaita a Vertemate, la sua abitazione è in via Monte Rosa, 8 a Vertemate… – spiegano i famigliari – Era vestita con un piumino nero, con un cappello di lana nero… Non sente tanto bene, non indossava occhiali, aveva borsa del pane tessuto color nocciola con stampa marrone”.

I numeri da chiamare

Questo l’appello che è stato pubblicato oggi su Facebook: “Scomparsa stamattina alle 11 dalla sua abitazione di Vertemate via Monte Rosa, si chiama Elda Bassan, chi la dovesse vedere avvisi Forze dell’ordine”, con una foto sorridente della signora. Sono ore di apprensione, dunque, per la famiglia, che da stamattina non ha più notizie di Elda. Chiunque la dovesse avvistare è pregato di avvisare il prima possibile i Carabinieri, di modo che possa tornare al più presto nella sua abitazione, magari prima che diventi buio. Questi i numeri dei famigliari per eventuali segnalazioni: il figlio Rocco al numero 3492263711 oppure a casa 031900274 famiglia Marelli.