L’associazione S.I.L.V.I.A. Onlus si è aggiudicata due dei riconoscimenti della terza edizione di #MaiSoli, il premio dedicato da Regione Lombardia alle associazioni di volontariato che operano in ambito sanitario e sociosanitario. L’associazione è stata premiata per la categoria “Con i bambini” e ha ricevuto anche il “Premio Speciale”.

Silvia Onlus è operativa al Sant’Antonio di Cantù e al Sant’Anna di San Fermo

L’associazione SILVIA, presieduta da Lidia Salice, è nata a fine 2010 nel ricordo di Silvia, una ragazza speciale che conoscendo le difficoltà e il disagio della permanenza in ospedale, ha voluto offrire ai piccoli degenti delle strutture sanitarie il dono più bello: il sorriso. Ed è intorno a questo dono che ruotano le attività dell’associazione.

Punta soprattutto a rendere più serene e meno traumatiche le giornate dei piccoli ospiti ricoverati nella Pediatria del Sant’Antonio Abate di Cantù e del Sant’Anna a San Fermo. Ecco quindi che le pareti dei reparti si sono riempite di mille colori, con personaggi di fantasia, arcobaleni e farfalle; per i bimbi fragili è stato creato un apposito libro e una mascotte che li accompagna durante la loro permanenza in ospedale e li tiene per mano allontanando le paure.

Senza dimenticare i finanziamenti stanziati per l’acquisto di strumenti meno invasivi e che rendono più precise e veloci le diagnosi e le borse lavoro per garantire la presenza di una neuropsichiatra infantile, una psicologa e una terapista alla Neuropsichiatria infantile di Cantù e il supporto all’ambulatorio per i bambini fragili al Sant’Anna.

I premiati hanno ricevuto una targa personalizzata e una copia in scala ridotta della “Stele della Solidarietà” (scultura realizzata nel 2017 e donata a Regione Lombardia dall’artista Ilaria Beretta).

