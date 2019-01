Non bastava lo sciopero in programma per venerdì 11 gennaio. I sindacati di settore hanno annunciato un altro stop per lunedì 21 gennaio 2019, che coinvolgerà bus e metro.

Doppio sciopero

Venerdì il personale degli autobus di linea è pronto a incrociare le braccia per quattro ore. Gli autobus saranno fermi dalle 8.30 alle 12.30 . Ma non sarà il solo stop ai trasporti. Disagi sono previsti anche lunedì 21.

LEGGI ANCHE: I mezzi pubblici si fermano per quattro ore

Chi rischia

A rischio i treni delle quattro linee della metropolitana, gli autobus e i tram Atm e i bus a noleggio con conducente. “Lo stop per i bus e le metro sarà di quattro ore con modalità decise a livello locale”, hanno fatto sapere Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal, che hanno indetto l’agitazione. I pullman a noleggio, invece, si fermeranno tra le 10 e le 14.

A spiegare i motivi dello sciopero del 21 gennaio sono stati gli stessi sindacati, che incroceranno le braccia contro “la liberalizzazione del mercato” e contro i “peggioramenti dei tempi di guida e riposo” che sarebbero causati “a seguito delle proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea”.