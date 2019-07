Dote scuola 2019-2020: il Comune di Olgiate Comasco informa i cittadini sulle modalità dell’accreditamento.

Dote scuola, in arrivo un Sms della Regione

Come puntualizza un avviso di Palazzo Volta, tutti gli olgiatesi che hanno effettuato la domanda per la Dote scuola 2019-2020 (entro il 14 giugno scorso) riceveranno un Sms da parte di Regione Lombardia solo dopo la metà di agosto per l’accreditamento di quanto dovuto.

Seconda fase di apertura del bando

Inoltre, il Comune olgiatese puntualizza un ulteriore passaggio significativo per tutti gli interessati al bando. Chi non fosse riuscito a effettuare la domanda entro i termini stabiliti potrà comunque accreditarsi al bando di Dote scuola nella seconda fase di apertura: è in calendario dal 2 settembre al 31 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla relativa pagina di Regione Lombardia. E ancora: il Comune offre un servizio di supporto ai cittadini che non fossero autonomi, previo appuntamento al seguente numero di telefono: 031-994611.