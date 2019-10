La Regione Lombardia attiva la dote sport per il periodo settembre 2019-giugno 2020.

La Lombardia sostiene lo sport

Il 15 ottobre è stato aperto il bando dote sport. Serve a sostenere i costi per le attività sportive dei minori compresi fra i 6 e i 17 anni, compiuti entro il 31 dicembre 2019. Il corso deve prevedere le spese, per il pagamento d’iscrizione o di frequenza, del periodo settembre 2019-giugno 2020 e deve avere una durata continuativa di almeno sei mesi. Inoltre deve essere svolto da associazioni o società sportive dilettantistiche, iscritte al registro Coni e/o Cip, da Federazioni nazionali sportive o da gestori che abbiano attività di totale proprietà di enti lombardi. Per partecipare, il minore deve avere almeno un genitore residente in Lombardia da 5 anni alla data di scadenza del bando e una certificazione Isee annua inferiore ai 20.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile l’Isee ha un tetto massimo di 30.000 euro.

Albiolo, Rodero e Valmorea promuovono uno sport per tutti

I Comuni di Rodero, Albiolo e Valmorea sostengono e avvisano attivamente i cittadini. Sul sito istituzionale di Valmorea si possono trovare i contatti del servizio sociale nel caso di bisogno, insieme agli orari degli sportelli. La domanda deve essere rigorosamente presentata sul sito dei bandi (www.bandi.servizirl.it), alla voce “bandi online”. Il bando chiude alle 12.30 di venerdì 29 novembre.