“Abbiamo il cuore rotto. Hanno avvelenato i miei cani”: così E.D., residente nella zona montana di Bellagio, denuncia quanto successo all’interno della sua proprietà nella serata di giovedì 26 settembre.

Due cani avvelenati nella loro casa

Dopo essersi assentata da casa per circa due ore, la donna e il figlio hanno ritrovato due dei propri cani morti nel giardino di casa, a circa 300 metri di distanza l’uno dall’altro. “Si chiamavano Lara e Lula, avevano rispettivamente 6 e 1 anno – spiega la donna – Le abbiamo trovate avvelenate nel giardino della nostra proprietà, Lula era già morta mentre Lara è deceduta all’interno della Clinica Veterinaria dove l’abbiamo portata per tentare di salvarla. La veterinaria ci ha spiegato che aveva in corpo alcune sostanze mischiate a un veleno molto potente, in grado di uccidere in poche ore un cane di ben 60 chili oltre alla piccola che pesava solo 15 chili”.

(Foto archivio)

