Ecco chi è il nuovo direttore generale della Nosta Famiglia

Dal 1 aprile è Marcello Belotti il nuovo direttore generale della Nosta Famiglia.

“Considero un onore l’essere accolto come un nuovo membro di questa istituzione: la sfida che ci attende consiste nell’essere in grado di trasformare le criticità in opportunità di crescita, per garantirci traguardi ancora più prestigiosi di quelli sin qui raggiunti”. Così ha parlato Marcello Belotti, dal primo aprile nuovo Direttore Generale dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, ente che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.

“La Nostra Famiglia è un’Associazione no-profit in grado di coniugare l’attenzione alla persona con la professionalità dei propri operatori – continua Belotti – racchiudendo in sé, e declinandoli quotidianamente, valori umani di altissima ispirazione e propensione alla ricerca scientifica. Belotti è stato chiamato a guidare i 28 Centri dell’Associazione e i quattro Poli dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, con il compito di disegnare la progettualità dell’Opera con energie nuove, in un tempo che chiede un necessario cambiamento.

Il profilo

Marcello Belotti dal 2007 è stato Direttore Generale della Fondazione Teresa Camplani, ente che fa capo alla Congregazione delle Ancelle della Carità di Brescia.

E’ laureato in Economia e Commercio, ha una pregressa esperienza lavorativa come consulente per le Pubbliche Amministrazioni nel campo del controllo di gestione e processi di budget, dal 1998 al 2007 è stato impiegato presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia fino a ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo.

E’ docente di Economia Sanitaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia per il Master di primo livello in “management infermieristico per le funzioni di coordinamento”. E’ presidente di ARIS Lombardia.

Le parole dell’ex dg

Il nuovo Direttore Generale succede a Marco Sala, che ha guidato l’Ente per 12 anni con la sua personale adesione e forte senso di appartenenza: “alla Nostra Famiglia ho scoperto una realtà sorprendente”, ricorda Sala: “è un’Opera che è cresciuta grazie alla dedizione di persone eccezionali, professionisti preparati e una buona dose della misteriosa Grazia che la avvolge. Questa realtà, nonostante le difficoltà che negli anni si sono sempre succedute, non ha mai impoverito la sua missione che ancora oggi risponde ad un bisogno irriducibile: di significato, di assistenza e di accompagnamento alle condizioni di salute di molte famiglie”.

L’augurio

“E’ un cambiamento importante per l’Associazione, che nel prossimo triennio intende investire le proprie energie nell’innovazione tecnologica delle attività e processi di cura e riabilitazione, ricerca e di supporto e nell’impegno a coniugare sempre più missione e sostenibilità – conclude la Presidente Luisa Minoli – l’augurio e il benvenuto al dottor Belotti per il nuovo incarico si unisce al ringraziamento al dottor Marco Sala che, nei 12 anni in cui ha guidato l’Ente, ha condiviso la nostra missione nelle scelte operative e con la sua personale adesione”.