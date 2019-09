A partire da oggi, martedì 17 settembre, arrivano nuovi appuntamenti della Green Week.

Ecco tutti gli appuntamenti della Green Week

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

Blues Night

con Veronica Sbergia alla voce e ukulele e Max De Bernardi alla voce e chitarra

BLUES

ore 21.00 • Krudo Como (piazza Volta 25, Como CO – PLASTIC FREE)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Big Jam in Jazz

condotta da Massimo Scoca al contrabbasso, Maxx Furian alla batteria e Luca Meneghello alla chitarra

JAZZ

ore 21.00 • Quaranta4 (via D’Annunzio 44, Casate CO – PLASTIC FREE)

Squadra che vince non si cambia: torna la Big Jam in Jazz! Da oggi anche Ernesto Cattaneo, gestore del

Quaranta4, si impegna ad utilizzare meno plastica possibile aderendo alla politica “plastic free” di Music For

Green.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Pop & Soul Night

con Adele Crema alla voce e Luca Ghioldi alla chitarra

POP & SOUL

ore 18.30 • Da Pietro (piazza del Duomo 16, Como CO)

SABATO 21 SETTEMBRE

Festa del Borgo

con Lario Brass Band (Alfredo Ferrario al clarinetto, Rudy Migliardi al trombone, Mauro L. Porro al sax,

Massimo Caracca alla batteria, Claudio Nisi al basso tuba e Dario Lavizzari al banjo)

DIXIELAND

ore 20.00 • Osteria del Beuc (via Cavallotti 1, Cernobbio CO)

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Aperitivo all’ombra del Duomo

con Shorty Joe Dj

‘70-‘80 & MORE

ore 18.30 • Bar Argentino (via Pretorio 1, Como CO)