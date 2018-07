Venerdì 27 luglio all’Osservatorio di Sormano si potrà ammirare l’eclissi totale di luna!

Eclissi totale: appuntamento a Sormano

Dalle 20 alle 23, ingresso libero, solo con il bel tempo. Sarà un’occasione davvero unica per vedere l’eclissi totale di luna. In caso di maltempo l’apertura viene rimandata alla domenica successiva. Non è necessaria la prenotazione.

Accertarsi che l’osservatorio sia aperto telefonando al 366.27.49.727 in caso di dubbie condizioni meteo quali ad esempio forte vento, ecc.

Tutti sono invitati a partecipare.