Educazione stradale: quando sono gli animali a dare l’esempio…

Un video virale

In fila indiana, sulle strisce pedonali, con calma e in ordine. Ecco come si dovrebbe attraversare la strada. Ecco come tutte le sere l’attraversano alcune oche che abitano il lago del Segrino. Il video, postato ieri sera dal Rabajà Wine Bar di Erba, è diventato in pochi minuti virale, raccogliendo molti apprezzamenti e applausi. Si vede infatti un gruppo molto numeroso di uccelli che attraversa la strada, sulle strisce pedonali, con molto senso civico. Lo stesso che tra l’altro mostrano di avere anche gli automobilisti, fermi ad attendere che tutti gli animali finiscano il loro passaggio. Uno spettacolo…

Il commento dei gestori del bar

“Per noi non è una novità – commenta Mario, il gestore del bar – Tutte le sere alle 19 in punto entrano nel lido attraverso il lago, poi in fila indiana entrano nel parco mangiano e poi sempre in fila indiana se ne vanno… per noi ormai è la normalità, però è sempre uno spettacolo della natura vederli. Sono diventate le nostre mascotte!”. Impossibile dargli torto!