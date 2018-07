Arbitro di calcio, giornalista e conduttrice tv. La comasca Elena Tambini, 29 anni, è ormai un volto noto del piccolo schermo. Cresciuta a Lipomo, alle porte di Como, si è laureata in Economia alla Triennale di Milano e ha conseguito la specialistica in Comunicazione d’impresa e media.

Giornalista professionista, ha iniziato a lavorare per Mediaset tre anni fa dopo aver partecipato a uno stage per Newsmediaset. I suoi primi articoli li ha scritti per i giornali locali: la Tambini ha lavorato per il gruppo Netweek come collaboratrice del Giornale di Erba. Nel 2015 ha scritto un libro intitolato “Amore e fuorigioco: manuale sentimental-sportivo a uso del gentil sesso”. Ora conduce il telegiornale di TgCom24 ma la popolarità è arrivata con le recenti partecipazioni a “Mai dire Mondiali” e “Balalaika“.

Elena Tambini si racconta

Come è scoccata la scintilla per il pallone?

“All’ultimo anno delle superiori, insieme ad alcuni amici, mi sono iscritta al corso per diventare arbitro di calcio. Sembrava un’esperienza interessante e fuori dagli schemi. Poi, come tante cose iniziate per gioco, si è trasformata in passione”.

Fino a qualche anno fa il mondo del calcio era un mondo maschilista per antonomasia. L’esplosione delle nuove giornaliste sportive ha contribuito a cambiare il vento?

“Credo di sì. Ed è giusto così. Il calcio è uno sport per tutti, uomini e donne. Negli ultimi anni si stanno facendo dei passi avanti e il giornalismo sportivo incarnato dalle donne potrà dare un’ulteriore spinta al cambiamento”.

