Ore 23. Finisce un’intensa giornata di elezioni comunali 2019. Giorno in cui in molti Comuni della provincia di Como si è votato non solo per il rinnovo del Parlamento Europeo ma anche per eleggere i nuovi sindaci.

I dati della Prefettura

Dopo il dato di affluenza alle ore 12, quando si erano recati alle urne per le amministrative circa il 22% degli aventi diritto, la Prefettura di Como ha pubblicato anche i dati delle 19. La media provinciale era già sopra il 50% degli aventi diritto al voto.

Con la chiusura delle urne alle 23, è arrivato anche il dato finale di questa giornata di votazione. (In aggiornamento)

Partirà fin d’ora e proseguirà per tutta la notte lo spoglio delle schede per le elezioni Europee. A partire da domani, lunedì 27 maggio, alle 14 prenderà invece il via quello delle Comunali.