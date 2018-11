Dai territori, l’esito delle Elezioni provinciali 2018 Lombardia. Nuovi presidenti a Bergamo, Sondrio, Varese, Lecco e Como.

“Cenerentole” che restano fondamentali

E’ pur vero che negli ultimi anni le Province siano rimaste relegate al ruolo di “cenerentole” dell’arco istituzionale, non solo nell’immaginario collettivo. Non è bastato il naufragio del referendum Renzi e il fatto che siano rimaste a tutti gli effetti nella Costituzione per rendere meno ripida una china imboccata dalla Riforma Delrio in avanti. Eppure parliamo sempre delsecondo ente pubblico per vicinanza rispetto al cittadino: il tema resta quello di fornire loro le risorse necessarie per lavorare, ma in ogni caso in tema di pianificazione territoriale, ambiente e scuole (per citarne solo alcuni) le Province erano e rimangono centrali.