“Elezioni subito. No a Governi contro la volontà popolare”. E’ questa l’iniziativa che Fratelli d’Italia, che vede come leader di partito Giorgia Meloni, sta promuovendo in tutta Italia e anche a Erba.

La raccolta firme a Erba

Proprio oggi, domenica 25 agosto, fino alle 12.45 anche a Erba sarà possibile sottoscrivere la richiesta di indizione di nuove elezioni. “Nuove elezioni subito, per un governo realmente espressione della volontà popolare”.

Le firme si raccolgono presso la cartoleria edicola Ratti in Corso XXV Aprile, angolo Via Volta.