La Giunta Comunale di Erba ha approvato le misure volte al contenimento dell’emergenza abitativa ed azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione. Lo scopo degli interventi è quello di contenere e ridurre il fenomeno dell’emergenza abitativa a favore di nuclei familiari che si sono venuti a trovare in temporanea difficoltà.

Emergenza abitativa ecco le misure adottate

Il Comune di Erba ha stanziato 46mila euro da destinare al sostegno abitativo. La decisione è stata assunta alla luce delle emergenze e delle situazioni emerse a livello territoriale in passato, che hanno portato l’Amministrazione Comunale di Erba a investire nuovamente i fondi disponibili per la realizzazione delle misure di sostegno. Le stesse verranno indirizzate esclusivamente ai cittadini erbesi residenti, che si venissero a trovare in situazioni di difficoltà economica e precarietà abitativa.

Gli interventi finanziati riguardano:

– MISURA 1: iniziative a favore di nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio dell’alloggio, anche a favore della mobilità nel settore della locazione;

– MISURA 2: Interventi volti ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche derivanti da episodi imprevisti.

Come presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate dal 30/12/2019 da parte del titolare del contratto di locazione o altro componente del nucleo familiare maggiorenne e residente stabilmente nell’unità immobiliare interessata.

Le domande saranno raccolte in ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda di accesso al contributo può essere: presentata direttamente presso l’ufficio servizi sociali, viale Magni, 10 – Erba, negli orari di

apertura al pubblico. Sul sito del Comune di Erba è possibile visionare l’avviso completo.

