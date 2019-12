Emergenza influenza: in arrivo da Regione Lombardia più di 500mila euro per aumentare i posti letto negli ospedali comaschi. La provincia con maggior numero di fondi subito dopo la Città Metropolitana di Milano.

Emergenza influenza, Regione in campo

“Abbiamo stanziato 4 milioni di euro per aumentare, fino al 30 marzo prossimo, il numero dei posti letto negli ospedali lombardi e rispondere in modo adeguato alle patologie legate all’influenza e alle variazioni climatiche”. Lo affermano in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, illustrando i contenuti del provvedimento approvato dalla Giunta regionale in relazione alla campagna contro l’influenza.

Attenzione verso i più fragili

“Il provvedimento rappresenta un atto di attenzione specifico e particolare – sottolinea Fontana – soprattutto nei confronti dei cittadini più fragili, per i quali una semplice influenza potrebbe determinare conseguenze più serie. I nostri ospedali potranno prendersi cura di queste persone, rassicurarle e fornire l’assistenza di cui necessitano”.

Emergenza influenza: focus sui pronto soccorso

“Questo stanziamento straordinario riguarda soprattutto le strutture di Pronto soccorso – spiega Gallera – e garantisce la possibilità di accogliere un maggior numero di pazienti in stato di ricovero nei vari reparti o di osservazione temporanea. Si tratta di una risposta concreta al rischio di sovraffollamento delle corsie. Le risorse sono state suddivise per ATS e verranno destinate agli ospedali in base ai singoli progetti presentati. Progetti che devono indicare in modo esplicito il numero dei nuovi posti letto temporanei a disposizione per patologie climatiche e influenzali”.

Le risorse

Ecco la ripartizione delle risorse. Il calcolo è stato eseguito in proporzione al numero degli accessi avvenuti lo scorso anno

ATS Città Metropolitana di Milano: 1,47 milioni;

ATS INSUBRIA: 545.000 euro;

ATS MONTAGNA: 147.000 euro;

ATS BRIANZA: 402.000 euro;

ATS BERGAMO: 410.000 euro;

ATS BRESCIA: 506.000 euro;

ATS VAL PADANA: 294.000 euro;

ATS PAVIA: 226.000 euro.

Vaccini: distribuito oltre un milione di dosi

L’assessore Gallera si sofferma inoltre sull’andamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale, che quest’anno prevede la distribuzione diretta delle dosi vaccinali ai Medici di Base attraverso il sistema delle farmacie. “Abbiamo finora distribuito ai Medici di Medicina Generale ben 1,2 milioni di vaccini – aggiunge Gallera – la maggior parte dei quali sono stati già somministrati ai cittadini, con un’attenzione particolare agli over 65, alle donne gravide e ai soggetti più esposti (operatori socio-sanitari ecc..)”.

“E’ importante ricordare – continua Gallera – che è possibile vaccinarsi per tutto il mese di dicembre. La scorsa settimana la sindrome influenzale aveva coinvolto in media 3 persone ogni mille abitanti. Bambini e adulti fino a 64 anni i più colpiti, con medie che superano i 5 casi ogni 1000 abitanti. L’incidenza sugli over 65, ovvero fra le persone che ricorrono maggiormente all’uso del vaccino, è inferiore ai 2/1000. Indice, questo, che la vaccinazione si sta rivelando molto utile”.

Lo scorso anno, il picco influenzale si è registrato all’ultima settimana di gennaio, con punte di 16 persone colpite ogni mille abitanti.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU