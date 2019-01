Il Partito Democratico torna a chiedere la messa in gara del servizio per risolvere l’emergenza treni in Regione dopo il convegno tenutosi sabato a Palazzo Pirelli (QUI I DETTAGLI). A parlare è anche il consigliere regionale Angelo Orsenigo.

Emergenza treni Lombardia Orsenigo: “Necessaria una gara pubblica europea”

“Per porre fine all’emergenza è necessaria prima di tutto riconoscerla con onestà e gestirla come tale. La situazione attuale deriva da responsabilità politiche chiare, ossia dal ventennio di politiche miopi della Lega e delle destre. Serve nel breve periodo farsi aiutare da altre regioni e, dove si può, dall’Europa e in prospettiva avviare le condizioni per una gara pubblica europea per trovare partner internazionali privati che portino investimenti sul materiale rotabile”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Angelo Orsenigo, a margine di un convegno organizzato dal Pd sull’emergenza trasporti in Lombardia, che si è tenuto ieri, martedì 15 gennaio 2019, al belvedere di Palazzo Pirelli.

“In Lombardia la domanda di trasporto ferroviario è in forte crescita, non solo nelle grandi città ma anche nei centri minori. Questo perché la regione, trainata soprattutto da Milano ma non solo, sta diventando sempre più attrattiva e di conseguenza la domanda di mobilità sarà sempre più alta. La domanda di trasporto ferroviario e di mobilità pubblica è in forte e continua crescita, dunque limitare il trasporto ferroviario solo ad alcune aree non è una buona soluzione. Per questo, oltre che indire una gara europea, è necessario che la Regione investa sulla rete, come non ha fatto negli ultimi anni, e non solo sulla mobilità su gomma che ha un impatto ambientale molto più alto. Questo per arrivare ad avere un servizio ferroviario efficiente e sicuro”.