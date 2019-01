Sta quasi per concludersi il periodo delle feste e sarà la Befana, sulla sua scopa, a portarle tutte vie. Tanti in provincia di Como gli eventi per celebrare, tra il sacro e il profano, l’Epifania 2019. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Epifania 2019: come festeggiare il giorno della Befana

Erba, sabato 5 gennaio, ore 20.30. Nella chiesa di Carpesino padre Raffaele Finardi celebra la Santa Messa dell’Artista durante la quale si terrà anche la rievocazione storica.

Lomazzo, sabato 5 gennaio, ore 14.30. Il centro Biodiversità del Parco Lura organizza un evento per le famiglie in cui la Befana racconterà le sue origini. Costo 7 euro, richiesta la prenotazione al 320.9572736 (attivo dal lun-ven 9-17) o a prenotazioni@koinecoopsociale.it.

Cermenate, sabato 5 gennaio, ore 20.30. All’auditorium dell’oratorio torna l’appuntamento con la tradizionale tombolata della vigilia dell’Epifania. Tra una “mano” e l’altra, i ragazzi dell’oratorio intratterranno con balli e sketch.

Olgiate Comasco, sabato 5 gennaio, ore 21. Nella palestra di via Tarchini il Corpo musicale olgiatese terrà il tradizionale Concerto di gala di inizio anno. Per l’occasione si esibirà anche la Junior Band, formata dai giovani allievi della scuola di musica.

Como, domenica 6 gennaio, ore 16. La Befana della Città dei Balocchi, grazie alla collaborazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Como, si calerà in Piazza Verdi e distribuirà i doni a tutti i bambini presenti.

Como, domenica 6 gennaio, ore 15.30. Allo Spazio Gloria di via Varesina verranno proiettati i film “La strega Rossella”, nominato agli Oscar come Miglior cortometraggio di animazione, e “Bastoncino”. Al termine della proiezione merenda e giochi per tutti i bambini. Ingresso 5 euro.

Cantù, domenica 6 gennaio, ore 15. Torna per la dodicesima edizione la MotoBefana benefica organizzata dal Motoclub Galliano di Cantù. Andrà in scena una sfilata per le vie del centro fino a piazza Garibaldi per la distribuzione di doni ai bambini da parte della Befana.

Erba, domenica 6 gennaio, ore 10. In Prepositura si terrà la Santa Messa. A seguire tutti i bambini, a bordo dei mezzi dei Vigili del fuoco, parteciperanno al tradizionale corteo fino alla sede del distaccamento cittadino di viale Prealpi. Qui i bambini riceveranno i regali precedentemente portati dai genitori: la Befana chiamerà per nome i piccoli per la consegna. Infine rinfresco e possibilità di salire sui mezzi dei pompieri per fare qualche foto.

Grandate, domenica 6 gennaio, ore 10.30. Dopo la Santa Messa la Befana volerà sull’oratorio e non a bordo di una scopa bensì in elicottero. Una volta atterrata consegnerà a tutti i bambini presenti una calza piena di dolci. Organizzano l’evento la Croce rossa di Grandate e l’associazione NOI.

Cadorago, domenica 6 gennaio, ore 8. Grazie all’organizzazione della Croce azzurra di Cadorago, torna per la settima edizione la Camminata della Befana Azzurra, con possibilità di partecipare ai percorsi di 6, 12 o 21 km. La partenza è libera dalle 8 alle 9.30 dalla sede dei volontari in via Dante 4. Non mancherà un omaggio alla Befana più vecchia e alla più giovane. Per Info e iscrizioni camminatabefana@croceazzurra-cadorago.it o 031.903778.

Arosio, domenica 6 gennaio, ore 16. Alla “Borletti” l’Epifania si festeggia con gli zampognari. Nel pomeriggio gli ospiti della fondazione saranno intrattenuti da alcuni zampognari che con la cornamusa, faranno ascoltare ai presenti alcune melodie tipiche natalizie. A conclusione delle feste natalizie, anche i bambini della scuola materna di Arosio faranno visita ai nonnini.

Per segnalarci i vostri eventi scrivete a giornaledicomo@gmail.com

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU