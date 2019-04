Una proposta a 360°, che ha fatto di Erba Elettronica un punto di riferimento fisso e imperdibile per tutti gli appassionati e curiosi, sempre alla ricerca delle ultime novità. Occasioni uniche e pezzi introvabili: dalla computeristica ai videogiochi. L’offerta espositiva è completata da un programma di workshop che si

svolgono durante i due giorni di apertura della manifestazione. Il salone ha aperto le porte sabato 13 aprile ed è visitabile fino a questo pomeriggio, domenica 14 aprile.

Erba elettronica: occasioni uniche

Accanto ai banchi per la vendita di materiale elettronico, cavi, led, e accessori trovano spazio anche i laboratori di programmazione gratuiti per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, organizzati da mentor professionisti volontari per favorire l’alfabetizzazione digitale. L’iniziativa è gratuita ed è organizzata in collaborazione con Coderdojo Como.

Erba Elettronica è visitabile fino a oggi, dalle 9 alle 18 con orario continuato. Per ottenere il buono sconto, accedere al sito www.erbaelettronica.com e compilare il modulo.