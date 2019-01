Il gruppo giovani AVIS Erba ha deciso di organizzare per il 17 gennaio all’Opificio Zappa la terza serata di AperiAttivi.

Ad Erba una serata dedicata al problema delle dipendenze

La serata “Smetto quando voglio?” è dedicata al tema delle dipendenze, con associazioni del territorio ed esperti del settore, il tutto a cura della dottoressa Bonacina, psicologa esperta in dipendenze, e con l’intervento della scrittrice Elly Bennet, autrice del libro “Questa vita non è la mia”. In apertura, alle 19.30, aperitivo offerto a tutti i partecipanti, si parlerà di realtà di volontariato e di stili di vita sani con accompagnamento musicale di Davide Coppa e opere live di Marta Mariano. L’evento è parte del progetto #gocciagoccia – giovani volontari crescono.