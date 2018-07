L’erbese Amalia Trabattoni, ormai conosciuta per la sua passione per la corsa e le grandi imprese a piedi o in bicicletta, ha partecipato a “NoiCorriamoInRosaPer”, una corsa a staffetta, da Santa Caterina Valfurva al centro “Maria Letizia Verga” di Monza, per raccogliere fondi contro la leucemia infantile.

Erbese corre contro la leucemia

L’erbese ha corso 140 dei 290 chilometri totali, rimanendo però questa volta colpita non tanto dall’evento sportivo, quanto “dall’accoglienza delle famiglie dei bimbi malati, che hanno saputo trasformare il loro dolore in forza”.

Le donazioni

Durante tutto il percorso sono stati allestiti apericena, venduti scaldacollo e magliette dell’evento, ma soprattutto sensibilizzato per raccogliere fondi. Fino alla fine di luglio è possibile fare una donazione cliccando qui. Già raccolti quasi 6mila euro dell’obiettivo fissato di 10mila.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 7 luglio, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui