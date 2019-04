A Lariofiere, il 6 e 7 aprile, torna Esotika Pet Show, la fiera nazionale dedicata a tutte le specie animali per conoscere da vicino e imparare come prendersi cura dei nostri amici. 18mila mq dedicati al mondo animale: da quello acquatico ai volatili, passando dai terrestri.

“La nostra filosofia e il nostro pensiero mette sempre al primo posto il benessere e la sicurezza, di chi come noi tiene al nostro mondo e a quello che verrà – spiegano dall’organizzazione – Un’esperienza indimenticabile, che porterà ai vostri occhi, un mondo in continua evoluzione che ha bisogno di essere aggiornato, curato e saputo vivere. La manifestazione è volta a diffondere la conoscenza e l’amore per gli animali da compagnia. Esperienza e professionalità messe a disposizione da associazioni, allevatori, veterinari e fattorie didattiche, sono il valore aggiunto di una manifestazione capace di coinvolgere tutta la famiglia con dimostrazioni, eventi culturali e divulgativi, percorsi di conoscenza e divertimento. Le attività interattive organizzate presso i padiglioni coinvolgeranno in maniera attiva professionisti del settore, adulti e bambini”.