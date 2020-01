Esuberi alla Polti: l’azienda apre la procedura di mobilità per 72 dipendenti.

Esuberi alla Polti, trattative in corso

La procedura di mobilità si è aperta lo scorso 10 gennaio. Una decisione, presa dall’azienda di Bulgarograsso, a causa di un mercato sempre più difficile e per far fronte alla forte competizione. Le trattative tra i sindacati e Polti sono in corso ed è già avvenuto un primo confronto. Ora, si avranno 45 giorni di tempo per trovare un accordo tra le parti. Con i sindacati che puntano a ridurre il numero degli esuberi. I dipendenti complessivi di Polti sono, infatti, 198 e, quindi, si parla di una misura che andrebbe a colpire più di un terzo dei lavoratori.