Holcim ha iniziato l’opera di smantellamento

Addio alla vecchia teleferica

Il ponte, che in passato proteggeva dal passaggio dei carrelli per il trasporto di materiale dalla cava del Cornizzolo alla cementeria di Merone, non c’è più. La Holcim ha provveduto allo smantellamento a partire da questa mattina e ora gli operai stanno completando il lavoro.

Rimodellato il paesaggio

La via Strambio, all’altezza della località Vignate, ha ora un aspetto tutto nuovo. Con il ponte se ne va un pezzo di storia del paese, legato all’approvvigionamento di materiale per l’industria del cemento. Le ruspe hanno iniziato a essere operative alle 8 di oggi e fino alle 18 il transito sarà interdetto dalle automobili e ai pedoni.

Intervento anche in via Volta

Da domani, mercoledì 24 ottobre, e fino a venerdì 26, i mezzi della Holcim saranno in azione anche nella vicina via Volta, per completare l’opera di abbattimento dei manufatti riguardanti la teleferica. Anche in questa strada divieto di circolazione e sosta, dal civico 20 al 26.

