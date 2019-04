Ai nastri di partenza la 44^ edizione

Tradizione di Pasquetta

Torna domani, 22 aprile, nella giornata del Lunedì dell’Angelo, la tradizionale Marcia della Primavera. Si tratta della 44^ edizione della camminata organizzata in ricordo di Cristina Mazzotti. Un evento sentito, promosso dal gruppo Giovani Eupilio con il supporto della Pro loco e in collaborazione con Insieme per Eupilio, la sezione locale delle Penne nere, la Pro loco di Longone, l’Asd Samz e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Due i percorsi possibili

Un momento sportivo, ma anche di sana allegria per le famiglie. Due i percorsi a disposizione: uno più lungo da 13 chilometri e uno più breve da 7. La partenza è fissata alle 9, con ritrovo fin dalle 8 nella sede della Pro loco, dove ci sarà poi l’arrivo. A disposizione un punto di ristoro lungo il percorso. A tutti i partecipanti saranno distribuiti gadget e premi a sorpresa.

Un successo che si ripete

Alla scorsa edizione sono stati circa cinquecento i partecipanti. Gli organizzatori si augurano di bissare e superare il successo precedente. Le prevendite dei biglietti sono disponibili presso Idee per la testa, La corte golosa e la scuola dell’infanzia. Sulla pagina Facebook dei “Giovani di Eupilio” è possibile trovare i link per scaricare i moduli da compilare per arrivare pronti e prendere parte alla Marcia. Ricordarsi di portare con sé la carta d’identità.