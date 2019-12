Il Natale è ormai alle spalle, mentre si avvicina il giorno di Capodanno. Nel mezzo però un fine settimana da vivere nel pieno dell’atmosfera che porterà verso il 2020. Cosa fare a Como e provincia questo weekend, sabato 28 e domenica 29 dicembre? I nostri consigli.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como

– Città dei Balocchi. Imperdibile, per chi ancora non fosse passato, la scenografia Como Magic Light Festival di piazza Duomo, che avvicina gli spettatori al mondo del Circolo Polare Artico. Sugli edifici che attorniano la piazza è stato ricreato uno scenario di ghiaccio, abitato da orsi, elfi, pinguini e altri animali dei paesi freddi (QUI ALTRI DETTAGLI). Il programma del 28 e 29: “Che bel pianeta”, spettacolo dei burattini nel Salone del broletto. Appuntamenti alle 16 e alle 17. Le stagioni cambiano: quali stratagemma troveranno Misultin e Toni perché il nostro pianeta torni a essere bello! Lotteranno, con l’aiuto del pubblico, per battere un misterioso nemico. Carabinieri con il percorso di miniquad in Piazza Volta. GirinGiostra in Pinacoteca, il 28 dicembre alle 16 visita animata, alle 17 Laboratorio creativo. Il 29 dicembre alle 10.30 la visita animata, alle 11 il Laboratorio creativo, alle 16 Visita animata, alle 17 Racconto animato Alla Ricerca del regalo perduto.

– Museo della Seta. Domenica 29 dicembre alle 15. Laboratorio in via Castelnuovo 9 a Como. Per bambini e ragazzi, dai 4 ai 10 anni, è arrivato il momento di prenotarsi per il prossimo laboratorio. Scoprendo tradizioni e usanze diverse, daremo il benvenuto al 2020 con tutti gli auspici del caso! Costo € 7 mail prenota@museosetacomo.com.

Gli appuntamenti sul Lago

– Lake Como Christmas Light: oltre 40 monumenti illuminati sul lago di Como (QUI I DETTAGLI).

– Menaggio. Il Corpo musicale di Loveno organizza un concerto per sabato 28 dicembre 2019 alle 21. Appuntamento alla chiesa di Santo Stefano a Menaggio. Dirige il Maestro Bruno Selva.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Sabato 28 dicembre alle ore 18 presso l’ex chiesa di S.Ambrogio si terrà un concerto di musica tradizionale natalizia da parte del gruppo di musica popolare “D’altrocanto”. Il gruppo in questione si avvale di strumenti acustici, alcuni dei quali tipicamente popolari, come la baghét e l’organetto diatonico. Il repertorio proposto privilegia le tradizioni di alcune regioni italiane (Lombardia, Marche, Toscana, Campania, Sicilia …), con qualche incursione nelle culture europee più vicine (Svizzera, Francia). Il concerto si inserisce nella mostra dei Presepi delle scuole attualmente in corso e organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Cantù in collaborazione con la Pro Loco pro Cantù.

– Cantù. Un’avventura spensierata nel mondo delle bolle di sapone con una colonna sonora rock suonata dal vivo. Billy Bolla alle bolle di sapone e il Maestro LeMat alla fisarmonica, per uno spettacolo fatto di numeri incredibili, ironia e musica. Questo quanto andrà in scena domani, domenica 29 dicembre alle 15, al Teatro San Teodoro (via Corbetta 7). Sul palco due artisti unici che vi faranno ridere, sognare e strabiliare coinvolgendo grandi e bambini al grido di «Rock&Bubbles!». «The bubbles show» rientra nella programmazione dedicata ai bambini e alle famiglie. Info e biglietti: 3382170275.

Cosa fare nell’Olgiatese

– Lurago Marinone. Presepi in mostra con la Pro loco: quest’anno l’esposizione compie 18 anni di vita. Sotto le volte della chiesetta di San Giorgio, nell’antico e omonimo borgo del paese, si ripete, anche questo Natale, la mostra di scene presepistiche promossa dal sodalizio di Lurago Marinone. Trentadue le rappresentazioni della Natività che potranno essere ammirate dai visitatori. Oltre al grande presepe, ideato proprio dai volontari dell’associazione di promozione del territorio, in mostra le realizzazioni di diversi privati. Un’occasione di espressione e di incontro per la comunità, durante le festività natalizie. La mostra sarà visitabile fino a domenica 19 gennaio, durante i giorni festivi. Per coloro che siano interessati non sarà necessario prenotarsi. L’esposizione sarà visitabile dalle 14.30 fino alle 18. Attese, in questi giorni, anche le scuole e gli asili.

– Villa Guardia. Tutti invitati a Diversamente tombola: grandi e piccini si contenderanno la vittoria, in un pomeriggio dedicato all’inclusione. Le associazioni Incontro e Diversamente genitori, con il sostegno del Comune e del patto educativo territoriale, invitano nonni, nonne, bambini, bambine e tutti coloro che vogliano partecipare, alla tombolata di domenica 29 dicembre. Dalle 15, alla sede di Incontro, in via Vittorio Veneto 51, parte la sfida. Ad attendere i partecipanti ricchissimi premi e dolci sorprese, un intervento inedito per un momento di inclusione e divertimento, una tombola in numeri e simboli in comunicazione aumentativa alternativa, ispirata alla smorfia napoletana.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. “Un bimbo a Crevenna… 2000 anni fa”. Si intitola così il percorso guidato che la conservatrice museale Clelia Orsenigo terrà in un’apertura straordinaria del Civico museo erbese oggi, sabato 28 dicembre, dalle 15 alle 16. In occasione delle festività natalizie e dell’apertura di Villa Ceriani per i presepi in mostra (dal grande presepe meccanico degli Amici del Presepe di Crevenna ai presepi di carta de La Martesana), la conservatrice offrirà infatti un percorso guidato ad adulti e bambini alla scoperta delle collezioni del museo e i visitatori potranno conoscere, grazie agli interessanti resti archeologici ritrovati a Crevenna nel 1961, la storia di un bambino vissuto a Erba nel I secolo dopo Cristo. Fra i materiali esposti in sala anche un rarissimo e curioso biberon in ceramica.

– Canzo. Esplosione di colore invade il Parco Barni. E’ stata inaugurata lo scorso 21 dicembre, la collettiva d’arte promossa dal sodalizio guidato da Roberto Crippa. Allo spazio Giuseppe Raverta, sono in mostra le opere dello stesso Crippa, di Alessandra Lamanna, Enrico Mauri, Silvano Turati ed Eugenio Galliani. I visitatori potranno apprezzare, oltre ai numerosi quadri, anche le nuove sculture dell’artista assese Crippa. L’esposizione resterà aperta anche questo week end, fino al 6 gennaio prossimo. Ingresso libero.

– Canzo. L’Amministrazione Comunale ha organizzato un doppio appuntamento per continuare a trascorrere in un clima di festa il periodo natalizio e aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno. Questo fine settimana Canzo ospiterà il coro LineArmonica di Nibionno (Lecco) e la compagnia teatrale Equivochi di Meda (Mb). Sabato 28 Dicembre, alle 21 alla Chiesa Parrocchiale Santo Stefano Protomartire, i giovani coristi LineaArmonica, diretti dal maestro Samuele Rigamonti, proporranno il Concerto di Natale con musiche gospel e spirituals, canti arricchiti dalla presenza di strumenti a percussione e movimenti di danza. Domenica 29 Dicembre, alle 21 al Teatro Sociale, gli Equivochi, Beatrice Marzorati, Gian Marco Pellecchia e Davide Schiaccianoce, metteranno in scena In viaggio con i Comici, un viaggio-spettacolo alla scoperta della storia della commedia dell’arte. Tra lazzi e mascheramenti, grammelot e paradossi, ci si muoverà nel tempo e nello spazio ricordando l’epica traversata della commedia dell’arte nei secoli…per un divertimento assicurato! Entrambi gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e gratuito, con una precisazione l’ingresso a Teatro sarà consentito fino ad esaurimento dei posti a sedere.

– Caglio. Il prossimo appuntamento musicale con il coro Santi Gervaso e Protaso di Caglio è in programma per oggi, sabato 28 dicembre, alle 21: concerto di Natale insieme al coro Cai di Bovisio Masciago, nella chiesa parrocchiale di Caglio.

Per le vostre segnalazioni scrivere a giornaledicomo@gmail.com, oggetto “eventi weekend”

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU