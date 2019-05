La rassegna di eventi erbesi prende il via domani, domenica 12 maggio, con il ritorno del Medioevo a Erba.

Eventi a Erba: domenica si parte con il Medievo a Villincino

Dopo il grande successo dello scorso anno, infatti, tutta la giornata di domani sarà dedicata al Mercato medievale a Villincino, organizzato dall’associazione culturale “La Martesana”, dell’architetto Antonello Marieni e tutto il suo gruppo. Il programma si apre alle 10 con l’annuncio dell’araldo dell’apertura del mercato degli antichi mestieri e l’accampamento degli armati. Alle 10.30 esibizione volo dei rapaci. Alle 11 spettacoli in piazza Torre. Alle 11.30 rappresentazione di duelli tra cavalieri. Alle 14 in piazza Mercato si terrà invece, novità di quest’anno, la disfida della Corte di Casale, con la competizione tra gli arcieri che rappresentano i diversi comuni che comprendevano l’antica corte: oltre a Erba, Caslino, Castelmarte, Proserpio, Longone, Canzo, Eupilio. Alle 15 corteo storico dalla piazza fino a Villincino e alle 16 spettacolo di giocoleria con Milfo il giullare, mentre alle 17 ancora spettacoli in piazza Torre. Alle 18.30 annuncio dell’araldo di chiusura della fiera degli antichi mestieri.

