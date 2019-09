Evento Lariofiere di Erba

Arriva la mostra scambio

Si rinnova la 11^ Mostra Scambio, che fino al 2018 era ad Osnago. Sarà infatti Lariofiere, il 21 e 22 settembre, a ospitare l’evento organizzato dall’«Associazione Amici della Paraplegia» con il patrocinio del Comune di Erba e delle Provincie ed Enti Camerali di Como e Lecco. La mostra avrà il sostegno di oltre 34 associazioni ruotanti intorno al tema delle auto e moto storiche, e sarà allestita con la collaborazione del Veteran Car club Como e Auto moto club Anni 70. I visitatori troveranno auto, moto, ricambi, automobili, ma anche i raduni d’auto d’epoca.

Ci sarà anche un concorso

Quest’anno torna anche la 2^ edizione del Concorso d’Eleganza per 26 selezionate vetture di interesse storico. Il tutto per raccogliere fondi per la «Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale». La mostra-scambio è dedicata a Dino Cordaro, grande appassionato seicentista scomparso prematuramente, mentre promotore di questa e di altre manifestazioni di raccolta fondi è Angelo Colombo, primo volontario al mondo operato dal professor Giorgio Brunelli, a cui è intitolata la Fondazione per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale.

Quest’anno l’11^ Mostra Scambio di Erba vedrà celebrare alcuni importanti anniversari quali i 50 Anni dell’Autobianchi A111 – A112 e della Fiat 128. In Fiera sarà possibile vedere alcune esposizioni a tema. Sabato 21 dalle 9 alle 19.30 e domenica 22 settembre, dalle 9 alle 18, sarà aperta al pubblico la Mostra-Scambio con numerosi stand. Per il Concorso d’Eleganza selezionate 26 vetture che saranno distinte in 5 categorie. Domenica 22 settembre, si terrà il tradizionale grande raduno di auto e moto storiche denominata «Passeggiata d’Autunno», raduno per auto e motociclette di interesse storico e sportive di tutti i tempi, per ammirare i paesaggi e le curiosità della Brianza. Nella giornate di apertura della Fiera la «giuria popolare» dei visitatori, attribuirà un ulteriore premio a una delle vetture partecipanti al Concorso d’Eleganza. Le premiazioni si terranno domenica pomeriggio. Tutto l’utile della manifestazione andrà in beneficenza. Ulteriori informazioni sul sito www.comitatoparaplegia.com.