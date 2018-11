Facebook e Instagram: oggi malfunzionamenti e blackout. Colpito il Nord Europa ma difficoltà sono state riscontrate anche in Italia.

(in foto la mappa dei malfunzionamenti su DownDetector)

Facebook e Instagram: oggi malfunzionamenti e blackout

Migliaia di utenti in panne oggi con Facebook e Instagram. Nella giornata di martedì 20 novembre si sono registrati diversi malfunzionamenti sui due social di Mark Zuckerberg, in particolare intorno all’ora di pranzo.

La principale difficoltà segnalata dagli utenti ha riguardato la visualizzazione del Feed ma in alcuni casi è stato segnalato anche un blackout totale. Due ore di malfunzionamenti che hanno colpito tutti gli utenti del Nord Europa, in particolare la zona di Londra – ma anche Francia, Olanda e Italia. In quest’ultimo caso i problemi maggiori si sono avuti nelle grandi città come Milano, Firenze e Roma.

Il blackout di Whatsapp

Lo scorso anno, sempre a novembre, un altro guru delle comunicazioni era andato completamente in down. Si tratta di Whatsapp: il sistema di messaggistica istantanea era rimasto bloccato per diverse ore e migliaia di utenti avevano segnalato il malfunzionamento, dall’Italia all’Inghilterra, passando per altre zone europee.

QUI LA NOTIZIA

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU