Facebook ha rimosso la pagina Osservatorio Democratico sulle nuove destre. La rabbia dei rappresentanti.

Osservatorio Democratico sulle nuove destre

“Pagina rimossa”. E’ questo il messaggio che questa mattina, domenica 22 luglio, gli amministratori della nota pagina Facebook hanno visto comparire accedendo al social network. Di circa 21.000 fan, la pagina è ormai punto di riferimento dell’Antifascismo nazionale con indagini, denunce e inchieste sull’universo delle nuove destre sia in Lombardia che in tutta Italia.

“E’ successo altre volte, ma ci hanno sempre segnalato quale fosse il post che violava, a detta loro, gli standard. Ma di solito la pagina è stata bloccata: questa volta risulta rimossa. E’ gravissimo – fanno sapere gli amministratori – Abbiamo notato diversi profili ‘strani’ tra i nuovi like alla pagina. Profili senza foto o con nomi palesemente finti. Però abbiamo deciso di non bloccarli d’ufficio solo sulla base di un sospetto. Chissà che non siano stati proprio quei profili a organizzare una segnalazione di massa che ha portato alla rimozione della pagina. E tutto questo accade mentre i membri delle nostre redazioni in giro per l’Italia vengono continuamente minacciate/i. Siamo Indignate/i”.

L’appello a Facebook

Nel frattempo però in molti si sono mobilitati per far ripristinare la pagina. “In tante e tanti stanno scrivendo ad abuse@facebook.com per chiedere il ripristino della nostra pagina. Non avremmo voluto testarla in questo modo e sapevamo di avere intorno una buona comunità, ma davvero stiamo ricevendo una quantità incredibile di messaggi. Non riusciamo neanche a gestirli tutti” commentano gli amministratori.

