Grande appuntamento con Familiarmente Noi Onlus che il prossimo fine settimana si appresta a inaugurare la sede e ad aprire al pubblico il servizio Il posto sicuro.

Familiarmente Noi: ecco gli appuntamenti

Sabato 12 gennaio 2019, alle ore 11, in villa Gianminola ad Albavilla si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Familiarmente Noi Onlus che, dallo scorso mese di settembre, ha trovato accoglienza da parte della amministrazione comunale presso un ufficio in villa Gianminola, in via Cavour 13.

La lungimiranza della amministrazione nel sostenere i servizi della associazione che dal 2010 si occupa di erogare servizi a sostegno delle famiglie, è per la associazione fonte di grande riconoscenza.“Crediamo

nella vita, nella famiglia capace di rigenerarsi e produrre capitale sociale, nella famiglia aperta , disponibile ad entrare in rete con altre famiglie , a mettere in comune le risorse, a sostenersi reciprocamente; crediamo nella famiglia come laboratorio in cui si vivono, si condividono e si testimoniano i valori della vita,

ma si leggono anche le problematicità e i bisogni e ci si attiva per trovare le risposte” afferma il presidente Ilia Benedetti.

Gli obiettivi di Familiarmente Noi Onlus

Gli Obiettivi della associazione sono : trasformare le famiglie fruitrici dei servizi in protagoniste di un cambiamento sociale che ponga al

centro il ben-essere e la serenità delle nuove generazioni; favorire la formazione permanente delle professioni di aiuto attraverso l’organizzazione di convegni e giornate di studio e ricerca per prevenire la disgregazione dei legami familiari e della comunità .

Sabato 12 gennaio alle 11 in sala consiliare si parlerà dei servizi e della mission associativa alla presenza dell’assessore Angela Bartesaghi e del sindaco Giuliana Castelnuovo, che hanno fortemente voluto la presenza di Familiarmente Noi sul territorio comunale.

Il posto sicuro, nuovo servizio

Nelle giornate di martedì dalle 10 alle 13 e di venerdì dalle 17 alle 19 sarà aperto al pubblico il servizio Il posto sicuro. Si tratta di uno sportello di ascolto del bisogno relazionale e di prevenzione della violenza di genere che ha l’obiettivo di costruire una comunità del benessere: se so a chi rivolgermi per avere risposte ai miei bisogni ed un posto sicuro dove mi sento accolto/a nelle mie domande sono già sulla strada giusta per il benessere

della comunità a cui appartengo. L’accesso allo sportello è gratuito nel primo incontro e successivamente, previa iscrizione all’associazione in qualità di socio, sono previsti altri due incontri con operatori qualificati in merito alle varie problematiche identificate ( counselor-mediatore familiare- psicologa-psichiatrapedagogista-avvocato). Saranno presenti allo sportello operatori di ascolto che sono formati con uno specifico percorso organizzato dalla associazione e che vede nelle date del 15 gennaio , 22 gennaio e 29 gennaio il completamento della formazione . Il servizio sarà attivo a partire da martedì 5 febbraio. A chi volesse saperne di più può rivolgersi al numero verde 800 97 30 43.