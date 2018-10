Questa volta il felino misterioso è stato avvistato in piazza Puecher a Ponte Lambro.

Il felino misterioso si aggirava nei prati

E’ stato notato nella mattinata di ieri, 10 ottobre, poco prima delle 6.30: un felino di grandi dimensioni si aggirava nei prati nei pressi di piazza Puecher. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine che hanno dato avvio a ricerche nella zona.

Allerta, ma senza allarmismi

Il sindaco del paese, Ettore Pelucchi, invita alla calma: “Niente allarmismi, ma tutti devono prestare la giusta cautela e attenzione”. Con la Polizia locale si era subito provveduto ad avvisare i residenti di quella zona del comune, diffondendo poi il messaggio a tutti i cittadini. Del felino, però, si sono perse le tracce.

L’invito ad avvisare le Forze dell’ordine

Pelucchi è convinto che il comportamento migliore da tenere in caso di avvistamento sia quello di chiamare immediatamente il 112: “Piuttosto che scrivere sui social, rivolgetevi a chi di dovere”. Un caso, però, che risulta credibile quello del puma: “Dobbiamo dar credito perché in effetti viste le precedenti segnalazioni abbiamo il dovere di verificare”. Risale a qualche giorno prima, infatti, un avvistamento a Erba. Nella foto il puma avvistato invece a Cucciago (verità o fotomontaggio in quel caso?).

