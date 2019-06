Sesta edizione della manifestazione

Culture a confronto

Ovci la Nostra famiglia, l’Amministrazione comunale e la scuola dell’infanzia “Lepetit” organizzano la Festa dei popoli 2019. La manifestazione è alla sua sesta edizione e si svolgerà domenica prossima, 9 giugno. L’evento è sempre stato un momento celebrativo per eccellenza della presenza delle persone immigrate, ovunque si sia organizzato in tutta Italia. Il desiderio alla base è sempre lo stesso, ma non meno stimolante: andarsi incontro reciprocamente, per scoprirsi più ricchi nell’ascolto e nell’accoglienza data e ricevuta.

Ecco il programma della giornata

La Festa si svolgerà nella sala consiliare del Municipio e prenderà avvio alle 14 con un momento di preghiera interreligiosa. Alle 14.30 si aprirà uno spettacolo coinvolgente di danze popolari intitolato “In viaggio per il mondo” a cura di Monica Savà con i bambini della scuola dell’infanzia pontelambrese. Il tutto a conclusione del progetto di “GiocoDanza nel mondo” realizzato grazie ai finanziamenti europei. Merenda solidale alle 16. A chiudere balli tutti insieme.