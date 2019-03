Festa del papà 2019 frasi e origine della festività. Alcune frasi perfette per dire “grazie” e “auguri” alle nostre rocce!

La festa del papà nasce nei primi decenni del XX secolo, complementare alla festa della mamma per festeggiare la paternità e i padri in generale. La festa è celebrata in varie date ed spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre. Già nel 1871 la Chiesa Cattolica aveva proclamato San Giuseppe (festeggiato il 19 marzo) protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale (Fonte Wikipedia).

Sabato 16 marzo sui nostri settimanali Giornale di Cantù, Giornale di Erba, Giornale di Olgiate abbiamo pubblicato le foto con dedica dei lettori che hanno aderito alla nostra iniziativa “Tanti auguri papà”. Anche quest’anno l’iniziativa è stata un successo. Sono infatti centinaia le foto e le dediche indirizzate ai papà inviate alle redazioni. A questo punto, se siete tra quelli che hanno deciso di “usare” le nostre pagine per fare gli auguri al vostro papà non dovrete far altro che andare in edicola e sorprenderlo con la foto e la dedica pubblicata sulle pagine speciali riservate a questa iniziativa.

I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo. (Honoré de Balzac)

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. (Fëdor Dostoevskij)

Sai quali sono i cattivi padri? Quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza. (Denis Diderot)

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez)

La cosa più grande che un papà può fare per i propri figli, è amare la loro mamma. (Anjaneth Garcia Untalan)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

È più semplice per un papà avere dei figli, che per dei figli avere un vero padre. (Papa Giovanni XXIII)

Subito dopo Dio, viene Papà. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Non mi ha mai detto come vivere; ha vissuto, e mi ha lasciato guardare mentre lo faceva. (Clarence Budington Kelland)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Per tenere un bambino in braccio ti basta solo l’amore, per allevarlo ti serve molto di più, per essere suo padre, ti deve dare qualcosa anche Dio. (Elis Râpeanu)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch)

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva. (Clarence Budington Kelland)

Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre. (Gabriel García Márquez)

Non è la carne o il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli. (Johann Schiller)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Mio padre mi ha dato il dono più grande che qualcuno potesse darmi: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Uh com’è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. (Franco Battiato)

Parlo, parlo, parlo e parlo, e ancora non ho insegnato alla gente in 50 anni quello che mio padre ha insegnato a me con l’esempio in una sola settimana. (Mario Cuomo)

Non devi meritare l’amore di tua madre. Devi meritare l’amore di tuo padre. È più particolare. (Robert Frost)

I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli. (Friedrich Nietzsche)

Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, solitamente ha già un figlio che pensa che lui si stia sbagliando. (Charles Wadsworth)

Quel papà che non ha mai messo il figlio su una giostra non è un papà ma è solamente un genitore. (Salvatore Cutrupi)

La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli. (Democrito)

Tutto ciò che un figlio può ragionevolmente aspettarsi da un padre è che sia presente al concepimento. (Joe Orton)

Per severo che sia un padre nel giudicare un figlio, non sarà mai tanto severo come un figlio nel giudicare suo padre. (Enrique Jardiel Poncela)

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore. (Christian Bobin)

Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert)

Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo. (Dan Zevin)

La qualità di un padre può essere vista negli obiettivi, nei sogni e nelle aspirazioni che ha non solo per se stesso, ma per la sua famiglia. (Reed Markham)

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Quand’ero figlio io, comandavano i padri. Ora, che sono padre, comandano i figli. La mia è una generazione che non ha mai contato nulla. (Pino Caruso)

Il padre che non insegna a suo figlio i suoi compiti è egualmente responsabile al figlio che li trascura. (Confucio)

Ama tuo padre, se è giusto, e se non lo è, sopportalo. (Publilio Siro)

I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia. (Oscar Wilde)

Per farmi addormentare mio padre mi lanciava in aria. Purtroppo non era mai lì quando tornavo giù. (Robin Williams)

Un uomo veramente ricco è quello i cui i figli corrono tra le sue braccia anche quando le sue mani sono vuote. (Anonimo)

Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell’infanzia altrettanto forte, quanto il bisogno della protezione di un padre. (Sigmund Freud)

La madre è la stabilità del focolare, il padre è la vivacità della strada. (Donald Winnicott)

Quando un padre dona ad un figlio entrambi ridono; quando un figlio dona ad un padre entrambi piangono. (William Shakespeare)