Forse tutte le mamme sono “grandi”, ma ce ne sono alcune che sono proprio “speciali”.

LEGGI ANCHE >> Tanti auguri mamma 2019, corri in edicola

Festa della mamma: Monica una mamma davvero speciale

E’ il caso di Monica Butti, mamma di Chiara, 25 anni, che ora vive e lavora a Barcellona, e di Lorenzo, 19 anni, che da quasi due anni frequenta la Noi Genitori, dove la incontriamo. Con il sorriso timido e gli occhi lucidi, trova non si sa dove la forza di raccontare una vita fatta di difficoltà, eppure piena di amore. “Abbiamo avuto la diagnosi di sindrome cardio facio cutanea quando Lorenzo aveva ormai 7 anni – racconta – Prima è stato un continuo fare esami, entrare e uscire dagli ospedali, non sapere cosa fare. E’ una disabilità grave, non degenerativa, che dà ritardo psicomotorio, ma con fisioterapia, logopedia, le giuste persone e ambienti, non ha mai impedito a Lorenzo di essere solare, sempre sorridente. Bisogna stimolarlo tanto e in tutto, ma piano piano cresce, gli piace stare in mezzo agli altri e ogni tanto mi stupisce con qualche conquista. Così ogni piccola cosa diventa un regalo”.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 11 maggio in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui