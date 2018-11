La quinta edizione della festa dell’albero, organizzata da Legambiente erbese ha animato queste due settimane. Gli interventi si sono concentrati nelle scuole primarie di tre comuni erbesi: Erba, Albese e Monguzzo. Venerdì 16 novembre l’iniziativa è partita da Erba, dove i volontari hanno illustrato ai bambini della classe seconda della primaria di Buccinigo l’importanza degli alberi, piantando un susino di circa tre anni nel giardino della scuola e giocando con un laboratorio studiato ad hoc. L’auspicio è che il susino crescerà con loro e sarà la dimostrazione tangibile del loro interesse verso il nostro Pianeta.

L’iniziativa si è svolta anche ad Albese e Monguzzo

Lunedì 20 novembre ci si è spostati ad Albese con Cassano, nell’ambito dell’iniziativa annuale portata avanti da molti anni dall’Amministrazione comunale. Qui la partecipazione alla lezione è stata dell’intero plesso, diviso in due gruppi, ma a causa del maltempo è mancata la fase della piantumazione, rinviata alla prossima settimana.

Il 21 novembre, a Monguzzo, i bambini della primaria hanno potuto osservare come l’oasi didattica cresca sempre più. Si sono aggiunti anche alcuni salici rossi, due peschi, fragole e mirtilli. I bambini hanno potuto anche scoprire l’importanza che essenze come salici e peschi hanno avuto fino a qualche decennio fa nel mondo contadino locale. I volontari di Legambiente erbese hanno anche lanciato una campagna volta a ripopolare l’area di Nobile e di Monguzzo del famoso Persich de Nobil, varietà di pesche conosciuta per il suo profumo e la sua bontà su cui si basava l’economia agricola del paese. Il progetto, da svolgersi in primavera con i bambini della primaria e il sostegno dell’Amministrazione comunale, vuole coinvolgere anche altre associazioni del territorio oltre che i coltivatori di un tempo.



“La folta e attiva partecipazione ha dimostrato ancora una volta l’importanza nel sottolineare questo evento nel nostro territorio. Legambiente erbese, come di consueto, lo riproporrà anche in primavera, con altri scuole e comuni, convinti che la presenza nelle scuole possa essere un volano per diffondere il messaggio positivo dell’ambientalismo. Le scuole e i comuni desiderosi di approfondire ciò che facciamo nell’erbese possono contattarci in qualsiasi momento”, spiegano da Legambiente.