Sant’Antonio è uno dei santi dell’inverno più venerati in Lombardia e non solo. Anche Barni con l’aiuto di volontari e parrocchiani si prepara alla festa contadina più amata che quest’anno sarà festeggiata domenica 20 gennaio.

Domenica la festa di Sant’Antonio animerà Barni

Sant’Antonio, mercante di neve, è il santo venerato dai contadini come protettore degli animali ed in generale di tutto il mondo agricolo. Usanza non solo di Sant’Antonio ma in generale del mese di gennaio, quella di festeggiare con un falò, un fuoco propiziatorio per la stagione a venire. A Barni non mancano le tradizioni legate a questa giornata. Durante la santa Messa in chiesa Parrocchiale delle 10 verrà benedetto il sale e subito dopo sul sagrato si terrà la benedizione dei trattori e mezzi agricoli, il cui ritrovo avverà alle 9.45 in piazza Pio XI. Segue l’incanto alle 11, una vendita all’asta di beni offerti dai parrocchiani (i doni da incantare dovranno essere lasciati sull’altare della chiesa), il cui ricavato andrà a favore della Parrocchia che oltre alle spese correnti si sta dando da fare per il restauro della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La festa continua con il pranzo in compagnia in Sede Alpini alle 12.30,il cui menù sarà a base di polenta e bocconcini di vitello cucinati dallo chef Ferruccio Castelli.Una tradizione quella di mangiare in compagnia in questa giornata di festa dove un tempo si usava mangiare piatti più elaborati.

Prezzi e prenotazioni

Il prezzo intero sarà di 15 euro per gli adulti, di 8 euro per il bambini tra i 6 e i 12 anni, e per i bambini al di sotto dei 6 anni sarà gratis, il tutto preferibilmente da prenotare prima del 17 gennaio. Il programma prosegue con una tombolata pro parrocchia alle 15 in attesa del falò propiziatorio che verrà acceso al calar del sole sul piazzale antistante la Sede Alpini verso le 16,30. Il ricavato di tutta la manifestazione sarà devoluto alla Parrocchia di Barni.