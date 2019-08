Ad Alzate torna la Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo dal 7 al 9 settembre. Per lo speciale evento sabato 31 agosto i lettori del Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate Comasco troveranno in allegato al settimanale un inserto di 16 pagine dedicato proprio all’importante appuntamento alzatese.

Un omaggio per tutti i nostri lettori

Domani, sabato 31 agosto, tutti in edicola per acquistare la copia del vostro settimanale dove sarà possibile trovare lo speciale omaggio. 16 pagine, in formato tabloid, con il programma completo degli appuntamenti, ma anche curiosità, interviste e molto altro sulla Fiera che si terrà ad Alzate Brianza da sabato 7 a lunedì 9 settembre.

La fiera anima Alzate in occasione della ricorrenza legata alla Beata Vergine di Rogoredo, a cui è dedicato il Santuario. Una celebrazione innanzitutto religiosa, ma che da sabato a lunedì arricchisce il paese con tantissimi eventi: dalle tradizionali bancarelle merceologiche e commerciali, passando per il Luna park, ma anche manifestazioni sportive, musicali e culturali.

Gli appuntamenti principali della Fiera

Il ricco programma della Fiera si apre con la Obstacle course race a cura dell’associazione Original Gram, nell’area zootecnica. Venerdì 6 settembre, c’è l’offerta del cero da parte dell’Amministrazione comunale, con partenza del corteo da piazza Municipio. Da sabato 7 a lunedì 9, «Artintorre»: mostra fotografica alla Torre civica di piazza Fiume. Sabato 7, a cura della Pro loco e dei giovani di Alzate, nell’ambito del Fuorifiera c’è il concerto-tributo a Vasco Rossi con i «Vascombriccola». Domenica 8 settembre, Battesimo del pony a cura del Centro Ippico Scuderie Santanaga. A cura della Pro loco, in area eventi, danze popolari dall’Irlanda ai Paesi balcanici, dimostrazione gratuita di Kangoo Jumps, e dalle 21 DJ set revival anni ‘80 ‘90 e ‘00, nell’ambito del Fuorifiera. In Villa Soldo, dalle 17, si alza il sipario sulla rassegna «Musica in Villa» con «La ultima curda» nell’ambito del Lake Como Music Festival. Domenica 8 dalle 18.30 e lunedì 9 settembre dalle 17.30, in area fiera zootecnica, campionato italiano 2019 Stihl Timbersports. Lunedì 9 settembre, in area Fuorifiera, dalle 21 alle 22.45 concerto con i NoxOut e come da tradizionale alle 23 grande spettacolo pirotecnico a chiudere la Fiera. Decine e decine sono le celebrazioni religiose in calendario per onorare al meglio la ricorrenza.

E come dimenticare la Fiera zootecnica con bovini, capre, pecore, suini e animali da cortile allevati da agricoltori locali e Fiera In, padiglione dedicato alle eccellenze del territorio. Il programma completo della Fiera secolare è disponibile sul nostro speciale inserto di 16 pagine in edicola con Giornale di Erba, Cantù e Olgiate sabato 31 agosto.

Ci sarà anche il gruppo Netweek con uno stand

Il gruppo Netweek, di cui fa parte il Giornale di Erba, Cantù e Olgiate Comasco, sarà presente anche tra gli stand della Fiera. Tutti i nostri lettori sono invitati a passare per scattare una foto ricordo che sarà pubblicata sul settimanale la settimana successiva all’evento. Allo stand potrete trovare e acquistare anche il Giornale di Erba.