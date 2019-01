Torna la Fiera di Sant’Antonio a Crevenna di Erba. Il programma della tradizionale fiera è stato presentato nella mattinata di lunedì (QUI I DETTAGLI). Dovranno stare attenti gli automobilisti per la chiusura di alcune strade.

Fiera di Sant’Antonio strade chiuse: i dettagli

Domenica 13 e domenica 20 gennnaio 2019 si svolgerà la tradizionale Fiera di Sant’Antonio con il posizionamento delle bancarelle lungo le seguenti vie: Piazza G.B. De La Salle, Via Ugo Foscolo, Via Balbor,Via Bassi dalle ore 5.00 alle ore 23.00. Al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione, le strade verranno chiuse e verrà istituito un divieto d’accesso sulle seguenti vie pubbliche: in piazza G.B De La Salle; in Via Ugo Foscolo, da piazza G.B. De La Salle fino a Via Don Gnocchi; in Via Balbor, dal civico n. 2 a piazza G.B. De La Salle; in Via Bassi, da piazza G.B. De La Salle all’accesso del parcheggio dell’asilo nido “Mago Libero”.