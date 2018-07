Presiederà la celebrazione della messa

Evento “La Rotonda e gli amis… in festa”

Monsignor Mario Delpini farà visita alla fondazione Don Gnocchi nell’ambito dell’iniziativa organizzata con gli oratori e gli Alpini. L’incontro è fissato per venerdì prossimo, 13 luglio. Il programma prevede alle 16.15 la benedizione del monumento dedicato al don Gnocchi e recentemente restaurato. L’arcivescovo di Milano sarà presente al momento e alla messa che avrà inizio a seguire, alle 16.30.

Grande momento di condivisione

La manifestazione prevede poi intrattenimento per i bambini e l’apertura della cucina, a cui farà seguito la festa dei ragazzi dell’oratorio estivo della Comunità pastorale “Beato Carlo Gnocchi”.

Alpini protagonisti

Non potevano mancare le Penne nere che la giornata successiva, il 14 luglio, festeggeranno a partire dalle 16 offrendo intrattenimento per i piccoli e uno spettacolo di magia con il Mago John. La manifestazione si chiuderà con buon cibo in compagnia e lo spettacolo musicale de I fracassoni.

