Fondi da Regione contro il dissesto idrogeologico: 1,15 milioni di euro per la provincia di Como.

48 milioni di euro per far fronte al dissesto idrogeologico e ai danni causati dalle ondate di eccezionale maltempo di ottobre 2018 e della primavera 2019. Regione Lombardia, per prevenire e sanare situazioni di rischio che gravano su centri abitati o infrastrutture regionali, ha dato avvio a diversi programmi di intervento urgenti, strutturali e di manutenzione e ripristino, finanziati sia con risorse proprie (19 milioni di euro per 47 interventi su 12 province) che con ulteriori risorse già accertate e previste dall’Accordo di programma stipulato con il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare (29 milioni di euro per 23 interventi su 9 province).

“Con questa delibera – ha commentato l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – abbiamo voluto mettere immediatamente a disposizione dei territori colpiti i fondi dedicati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, appena sbloccati dal Governo grazie anche alla collaborazione di Regione Lombardia, ai quali abbiamo aggiunto consistenti finanziamenti da parte nostra”. “I Comuni e gli enti locali – ha continuato – potranno ora procedere con celerità nel dar vita a tutta una serie di opere vitali, sia per il

ripristino dei danni del maltempo sia di contrasto strutturale e di prevenzione al rischio idrogeologico di un territorio come il nostro, particolarmente vulnerabile in alcune sue zone”. “Abbiamo voluto privilegiare interventi da compiersi in ambiti di rischio acclarato, oltrechè – ha concluso Foroni – in aree interessate dalle ondate di maltempo di ottobre 2018 e della primavera 2019 e in situazioni di particolare e grave rischio segnalateci dagli uffici regionali territoriali”.

Gli interventi finanziati in provincia di Como

Per la provincia di Como si tratta di 1,15 milioni di euro per opere tra interventi urgenti e indifferibili e interventi di manutenzione e ripristino.

Per quel che riguarda gli interventi urgenti e indifferibili è stata finanziata con 100mila euro a Lezzenola sistemazione idraulica di Valle di Bagnana. A proposito invece degli interventi di manutenzione e ripristino sono stati stanziati per Eupilio 150mila euro per messa in sicurezza da crolli dal versante occidentale del Monte Cornizzolo, per Menaggio 300mila euro per la sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Senagra e a Sorico 500mila euro per messa in sicurezza versante a monte strada per Dascio.