Sono 11 gli interventi finanziati dall’assessorato alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile in provincia di Como, per oltre 460mila euro. Le opere vanno dal consolidamento strutturale dei ponti alla riqualificazione degli incroci, dal completamento dei percorsi ciclopedonali alla sistemazione delle fermate del trasporto pubblico fino alla protezione di scarpate e declivi.

Fondi per oltre 460mila euro da Regione

Nel dettaglio, ecco gli interventi in programma

– Argegno, rampa stradale accesso lungo torrente Telo (46.564 euro);

– Brenna, riqualificazione urbana via Olgelasca s.p. 39, presso incrocio semaforico, con realizzazione del marciapiede (38.616 euro);

– Gravedona ed Uniti, realizzazione interventi finalizzati a messa in sicurezza e riqualificazione infrastrutture per la mobilità, nonché la realizzazione opere connesse loro funzionalità (70.000 euro);

– Solbiate, riqualificazione con abbattimento barriere e messa in sicurezza piste ciclabili (33.600 euro);

– Beregazzo con Figliaro, lavori riqualificazione e messa in sicurezza strade comunali (69.300 euro);

– Castelnuovo Bozzente, messa in sicurezza di incroci e pedoni lungo s.p. 22 di Tradate, nuovo marciapiede in via Beregazzo – 4° stralcio (25.187 euro);

– Barni, lavori ripristino funzionale ponte su fiume Lambro, lungo via Bricchi (30.586 euro);

– Ponna, interventi consolidamento ponte su torrente Lirone (31.022 euro);

– Carlazzo, sistemazione strada via per Naggio (65.800 euro);

– Bulgarograsso, realizzazione interventi messa in sicurezza e riqualificazione infrastrutture per mobilita, opere connesse alla loro funzionalita (30.324 euro);

– Lasnigo, opere di messa in sicurezza Ponte 6 attraversamento torrente Lambretto (21.000 euro).