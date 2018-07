Marketing referenziale: anche nel Comasco raccoglie consensi la filosofia di un nuovo modo di fare impresa legata alle relazioni. E’ quanto emerso giovedì 19 luglio durante la presentazione di Asentiv Insubria, la community di cui Graziella Moschino è responsabile, con la presenza di più di una cinquantina di imprenditori interessati ad oltrepassare le forme tradizionali del marketing.

Oltrepassare le forme tradizionali del marketing

Tanti infatti, provenienti dall’intero territorio della provincia di Como, si sono presentati all’appuntamento all’agriturismo La Cassinazza di Orsenigo: “Oggi l’imprenditore non va lontano se è solo, vista la complessità dei mercati – spiega Graziella Moschino – e formarsi e informarsi significa condividere i contatti e le sinergie”. E’ in questa prospettiva che Asentiv Insubria offre la strategica opportunità di incontrarsi a sempre più imprenditori del territorio lariano aumentando il loro giro d’affari con l’incremento di quelle relazioni che conducono al marketing referenziale, eccellente strumento, utile per incrementare i propri clienti in maniera mirata e di conseguenza i propri fatturati. Con l’acquisizione di nuove competenze legate all’utilizzo del marketing referenziale, la community diviene l’ambiente potenziante all’interno della quale si creano e sviluppano nuove relazioni e di conseguenza nuove sinergie tra imprenditori.

L’importanza della condivisione

La condivisione porta all’acquisizione di nuove strategie come per esempio la gestione del passaggio generazionale volto a salvaguardare i rapporti con i clienti e aiutare le nuove leve ad inserirsi nel mondo imprenditoriale. Gli imprenditori, come è accaduto giovedì scorso, vengono guidati a condividere le proprie azioni operative tra le quali sono emerse la selezione e gestione del personale. “Il marketing referenziale è parte integrante della strategia aziendale come nuova filosofia per l’acquisizione di clienti ideali e per far uscire gli imprenditori dalle loro aziende per andare a sviluppare nuove relazioni con altri imprenditori per aumentare il proprio vantaggio competitivo” ha concluso Graziella Moschino. Un altro incontro è in calendario il 19 settembre prossimo.

