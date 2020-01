La piccola canturina Nicole Barile continua la sua lotta quotidiana. Un piccolo imprevisto nei giorni scorsi non l’ha fermata.

Fortissima Nicole: si riparte!

La bambina è affetta da una grave malformazione all’arto destro inferiore. Solo una serie di operazioni negli USA potranno aiutarla ad avere una vita normale. La prima, un’operazione da 232mila euro realizzata ad agosto 2018 grazie al contributo di tantissimi, è andata bene ma il percorso della bambina è ancora lungo.

Il lavoro di fisioterapia di Nicole per arrivare a camminare normalmente continua, non senza difficoltà. Sulla pagina Facebook Acma Alleanza contro le malformazioni degli arti aggiorna sulla situazione della bambina: “La fisioterapia e l’allungamento continuano. L’imprevisto della calcificazione delle ossa di tibia e piede, con conseguente intervento per staccarle, purtroppo ha azzerato l’allungamento tibiale, quindi da martedì si è ricominciato con le manovre. Per il femore invece, dalla radiografia risulta un allungamento di più di 2 cm totali. Durante il giorno viene tolta la barra di congiunzione tra i fissatori,che tirano nervi e muscoli, per permettere a Nicole di fare la fisioterapia senza sentir male. Alla sera viene rimessa e spesso non riesce a dormire per il dolore. Finalmente ha ripreso a mangiare anche se ci sono giorni favorevoli e giorni no. Ieri ci ha stupito, ha voluto camminare abbandonando il carrellino”.

Quindi forza Nicole! Siamo con te!

