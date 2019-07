Frutti di bosco da Age Verde. A Lurago D’Erba, nelle coltivazioni che l’azienda cura direttamente, l’attività della famiglia Maccioni propone alla clientela nuove e divertenti esperienze.

Frutti di bosco made in Age Verde

Ebbene sì, da quest’anno tutti coloro che lo vorranno potranno sfruttare le Domeniche a porte aperte da Age Verde, per raccogliere direttamente i propri lamponi bio, frutti deliziosi coltivati con amore da tutto lo staff. Si pagherà esclusivamente il raccolto.

Domeniche a porte aperte

Per dare a tutti l’opportunità di recarsi negli spazi di Age Verde, i titolari hanno pensato di proporre le “Domeniche Porte Aperte”, che avranno inizio dal 14 luglio e poi si ripeteranno ogni quindici giorni fino a settembre. L’appuntamento da Age Verde di via Alla Piana è sempre fissato nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla settimana successiva.

Le date degli eventi

Poiché il Porte Aperte avrà luogo dal 14 luglio a domeniche alternate, sarà possibile visitare il garden la domenica pomeriggio anche domenica 28 luglio, domenica 11 agosto e domenica 25 agosto e domenica 1 settembre.

Natura e Biodiversità

«Amiamo parlare BioDiversità e amiamo che le persone possano vedere come in modo naturale e nel rispetto di essa amiamo trattare i nostri prodotti, le nostre piante e tutta la natura che ci circonda e ci dà la vita» ha detto Elisabetta Maccioni, uno dei titolari di Age Verde. «I nostri lamponi sono coltivati senza l’uso di alcun pesticida o altro trattamento chimico – ha concluso – Per i più golosi, in collaborazione con una cooperativa che si occupa dalla lavorazione della frutta, abbiamo preparato anche ottime marmellate e persino il nettare».

Frutti di Bosco, dove andare

Dove si trova Age Verde? Il grande Garden dedicato a verde e fiori, ma anche ai piccoli frutti più golosi, possono recarsi a Lurago d’Erba in via Roma 30. Per informazioni è anche possibile cliccare sul sito www.age-group.it.

