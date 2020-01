Fumetti in primo piano a Olgiate Comasco: ecco la terza edizione di Olgiate Comics Contest, ideata dall’assessorato alla Cultura e alle Politiche giovanili e dalla biblioteca comunale “Sergio Mondo”.

Fumetti, opportunità per ragazze e ragazzi

“No Planet B”: l’argomento scelto dal contest invita a riflettere e prendere posizione sul grande tema dei cambiamenti climatici e delle scelte per proteggere la Terra. Iscrizioni aperte ai nati tra il 2001 e il 2006. Per far parte del novero dei fumettisti c’è tempo sino a giovedì 30 aprile. La premiazione si terrà sabato 16 maggio nella sede bibliotecaria in Villa Camilla. Per partecipare è necessario consegnare in biblioteca, in piazza Umberto I, una busta chiusa con la dicitura esterna “Olgiate Comics Contest” e contenente, oltre alle tavole presentate, una busta più piccola sigillata con le generalità del partecipante.

Le iscrizioni e i premi

Ogni fumetto, a tecnica libera, deve essere realizzato da un minimo di una tavola a un massimo di due. Le tavole devono essere in formato stampa A4 o A3 con il lato più lungo come altezza. I testi devono essere redatti in lingua italiana. Per informazioni sul contest è possibile contattare la biblioteca allo 031-946388 oppure scrivere a olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it. In palio, tramite decisione della giuria, una sessione di lavoro insieme all’apprezzato disegnatore Alessandro Piccinelli. Inoltre, è prevista una menzione speciale tramite votazione del pubblico che assisterà alla mostra di tutte le opere in lizza.