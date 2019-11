Furti a Erba e nell’Erbese, il commento del deputato, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Erba e Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione, Eugenio Zoffili. Nelle ultime settimana tanti gli episodi registrati in città e nei paesi limitrofi.

Furti a Erba: Zoffili scrive al Prefetto

“Quello che si sta verificando in questi giorni è un vero e proprio assedio ai danni dei cittadini onesti che in questi giorni vivono in un clima di paura che non meritano. Purtroppo è il risultato del Governo delle tasse e dei porti aperti e dei raid nelle nostre abitazioni. Per questo ho scritto al Prefetto di Como per fissare un incontro: serve l’invio immediato di pattuglie aggiuntive di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza a Erba e nei paesi limitrofi per fermare questa vera e propria emergenza”. Cosí Eugenio Zoffili, deputato, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Erba e Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione